Toch geen vaccinatieplicht voor zorgkundigen in Engeland

De Britse overheid laat de verplichte coronavaccinatie voor zorgpersoneel van de openbare gezondheidsdiensten in Engeland varen. Dat heeft de Britse regering beslist, omdat de bevolking ondertussen beter gevaccineerd is en de dominante varianten van het virus minder gevaarlijk zijn.

De regering kondigde in november aan dat de vaccinatie verplicht zou worden voor het zorgpersoneel van de NHS in Engeland. De verplichting ging pas in april in, zodat er geen tekort aan personeel zou zijn in de wintermaanden.

Toen de initiële beslissing werd genomen "was de deltavariant dominant", aldus minister van Gezondheid Sajid Javid. "Die werd ondertussen vervangen door omikron, die minder ernstig is en waardoor het percentage van mensen die dringende hulp nodig hebben of moeten opgenomen worden in het ziekenhuis gehalveerd werd."

Het was volgens de minister dan ook een goed idee om de beslissing te herbekijken. Van de 90.000 deelnemers aan een openbare raadpleging over de kwestie, was 90 procent tegen de verplichting. De minister wees wel op de "professionele verantwoordelijkheid" van de zorgkundigen om zich te laten vaccineren.

Ook het personeel van de woonzorgcentra moet niet meer volledig gevaccineerd zijn vanaf 15 maart, aldus het persbericht nog.

Zowat 52 miljoen van de 67 miljoen Britten hebben twee dosissen van een vaccin gekregen, meer dan 38 miljoen van hen kregen ook hun boostervaccin.