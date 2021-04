Toch geen mondmaskerplicht in Spanje bij zonnebaden op strand

Spanje voerde in mei 2020 vanwege de coronapandemie een mondmaskerplicht in. Aanvankelijk alleen in het openbaar vervoer, later ook op straat. Tot vorige week waren mondkapjes alleen verplicht als het onmogelijk was om afstand te houden. Maar woensdag werd de verplichting uitgebreid naar alle openbare ruimtes, zowel binnen als buiten.



Ook in Spanje stijgt het aantal nieuwe besmettingen de laatste tijd snel. Het gaat echter nog om betrekkelijk lage aantallen in vergelijking met andere Europese landen.