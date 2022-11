Toch geen avondklok van 24 uur in Cherson “om stad te verdedigen”, zeggen Russische bezetters

De Russen hebben vanavond plots een uitgaansverbod van 24 uur afgekondigd in de zuidelijke Oekraïense stad Cherson, om die avondklok vervolgens even plots weer in te trekken. De bezettingsmacht verving een verklaring op sociale media waarin het verbod in de strategische stad werd aangekondigd, maar gaf geen verdere uitleg. De Oekraïense strijdkrachten zijn in Cherson bezig met een belangrijk tegenoffensief om het grondgebied te heroveren.

Enkele minuten voor de vervanging van de verklaring had Kirill Stremoesov, de man die Moskou heeft benoemd tot vice-gouverneur van het bezette gebied, aangekondigd dat een uitgaansverbod van 24 uur is ingevoerd in Cherson “zodat we onze stad kunnen verdedigen”.



Stremoesov herhaalde ook eerdere oproepen aan burgers om de stad Cherson te verlaten. Hij waarschuwde dat er veel Oekraïense voertuigen zijn gesignaleerd in delen van de frontlinie en dat een aanval mogelijk was. Verder werden geen details gegeven.

Offensief

De strategisch zeer belangrijke regio Cherson, in het zuiden van Oekraïne, is een van de vier regio’s die Rusland recentelijk heeft geannexeerd nadat er schijnreferenda waren gehouden over inlijving door Rusland.



De Oekraïense strijdkrachten voeren vanuit het westen al wekenlang een tegenoffensief in de regio en de gelijknamige stad om het grondgebied te heroveren. Onder meer in westelijk Cherson verslechterde de situatie voor de Russische troepen snel. Oekraïense troepen vernietigden systematisch de Russische aanvoerroutes over de Dnjepr. Sinds begin oktober rukken ze verder op naar de stad in hun tegenoffensief.

“Elke dag 5.000 burgers geëvacueerd”

Het Russische leger zegt elke dag “meer dan 5.000 burgers te evacueren” uit Cherson. “Militairen vervoeren elke dag tot 1.200 burgervoertuigen, zowel vrachtwagens als auto’s, en meer dan 5.000 burgers naar de linkeroever van de rivier de Dnjepr”, meldde het Russische ministerie van Defensie vandaag.



Ook de Russische president Vladimir Poetin zei eerder op de dag dat de bevolking verder moet worden geëvacueerd. “Nu moeten natuurlijk degenen die in Cherson wonen worden verwijderd uit de zone van de gevaarlijkste acties, omdat de burgerbevolking niet mag lijden”, aldus Poetin. Die gaf daarmee voor het eerst toe dat de situatie verslechtert in de regio die hij zegt te hebben geannexeerd.

Oekraïne heeft een heel andere lezing van de ‘evacuaties’, waarbij inwoners worden verplaatst naar andere plaatsen “dieper Cherson in” en naar “andere regio’s in Rusland”. Het beschuldigt Rusland van het uitvoeren van Sovjet-achtige “deportaties”.

Terugtrekking

Gisteren namen de geluiden toe dat de Russen het westen van de regio Cherson mogelijk gaan opgeven, nu de Oekraïense troepen gestaag oprukken.



De Russische militairen zouden zich terugtrekken in het oostelijke gedeelte, aan de overkant van de rivier Djnepr. Er waren ook verschillende concrete tekenen aan de wand. Zo wapperde de Russische vlag plots niet meer aan het centrale bestuursgebouw in Cherson en verlieten de Russen verschillende checkpoints rond de stad.

Ook volgens westerse veiligheidskringen bereidde Rusland zich mogelijk voor op een terugtrekking uit Cherson. De Russen hebben misschien besloten dat “de stad het gevecht niet waard is”, zei een hoge westerse regeringsfunctionaris gisteren. Het is echter altijd mogelijk dat de militaire leiding op korte termijn van gedachten verandert, aldus de topmedewerker.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin zei dat Oekraïense troepen de stad Cherson in kunnen nemen. “Maar het belangrijkste is dat Oekraïners geloven dat ze daartoe in staat zijn”, zei Austin tijdens een persconferentie op het Pentagon. De VS spelen een centrale rol bij het leveren van wapens en andere hulp aan Oekraïne in de oorlog met Rusland.

