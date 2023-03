Toblerone-productie verhuist deels naar Slowakije: Matterhorn moet van verpakking

Eigenaar Mondelez verandert het design van de driehoekige reep om zich in regel te stellen met de Zwitserse wetgeving. Die bepaalt dat nationale symbolen - zoals de Matterhorn - niet op verpakkingen van producten mogen worden gebruikt, als die niet voldoen aan bepaalde criteria. Zo moet voeding met Zwitserse symbolen voor minstens 80 procent met grondstoffen uit het Alpenland worden gemaakt, voor melk- en zuivelproducten is dat zelfs 100 procent. Ook moet essentiële productie in Zwitserland gebeuren.

Mondelez verhuist de productie vanaf juli deels naar Bratislava, buiten Zwitserland dus. Dat betekent dat het bedrijf geen gebruik meer mag maken van de Matterhorn. Ook het onderschrift 'of Switzerland' verdwijnt. In de plaats komt 'established in Switzerland'. En in plaats van de getekende Matterhorn zal een logo van een berg worden gebruikt. Een woordvoerder van Mondelez heeft het over een "modernere en gestroomlijnde berg".