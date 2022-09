Tirade van Russische buitenlandminister op Veiligheidsraad over “straffeloosheid” van Oekraïne

De buitenlandminister stak een tirade af over de "totalitaire nazistaat Oekraïne”. “Normen van het internationaal humanitair recht worden met de voeten getreden. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de misdaden van het regime in Kiev (sinds 2014, red.) in de doofpot gestopt, en dat met medeweten van internationale mensenrechtenorganisaties.”

“Directe inmenging in oorlog”

Het besluit om de ‘speciale militaire operatie’ te starten, was "onvermijdelijk", besloot hij. "Oekraïne was een bedreiging voor de veiligheid van Rusland."

Kuleba: “Poetin kondigde nederlaag aan”

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Kuleba diende Lavrov van repliek. “Poetin had het in zijn speech over mobilisering, maar wat hij werkelijk aankondigde was de nederlaag van Rusland”, klonk het. “Je kan nog 300.000 of 500.000 mensen inzetten, maar je gaat deze oorlog nooit winnen.