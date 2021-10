Tipgeld voor arrestatie drugsbaron ‘El Mayo’ verdriedubbeld tot 15 miljoen dollar

Drugsbaron El Chapo vliegt in ‘supermax’: de gevangenis waaruit niemand ooit ontsnapte

19 juli De hel op aarde. Zo wordt de gevangenis omschreven waar de Mexicaanse drugsbaron El Chapo de rest van zijn leven zal slijten. De Supermax-gevangenis in Colorado is de meest beveiligde in de VS. Heel wat gedetineerden getuigden al over het spartaanse regime in 'het Alcatraz van de Rockies', met gruwelverhalen over opengesneden scrotums, toilettelefoons en vinger-handshakes.