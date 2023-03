Tinubu van regeringspartij APC wint presidentsverkiezingen Nigeria, oppositie hekelt “gemanipuleerde” resultaten

Gouverneur Florida trekt speciaal statuut Disney in omdat bedrijf “te woke” is

Gouverneur Ron DeSantis van Florida heeft maandag een wet ondertekend om het speciaal statuut van Disney in zijn staat in te trekken, in de nieuwste episode van zijn offensief tegen de vermeende “woke”-cultuur. “Vandaag komt er eindelijk een einde aan het zakenkoninkrijk”, zei de gouverneur op een persconferentie. Hij beschuldigde het mediaconglomeraat er ook van kinderen te indoctrineren over LGBTQIA+-kwesties.