Time roept voor het eerst jonge wetenschapster van 15 uit tot ‘kind van het jaar’

Ze is 15, komt uit Denver in de Amerikaanse staat Colorado, heet Gitanjali Rao en haar foto prijkt op de cover van het vermaarde blad Time . Voor het eerst roept Time , bekend van de verkiezing van de persoon van het jaar, iemand uit tot ‘kind van het jaar’. Rao krijgt deze eer voor haar wetenschappelijke verdiensten.

Het Amerikaanse tijdschrift Time kiest al sinds 1927 een ‘man van het jaar’ of - voor het eerst in 1936 - een ‘vrouw van het jaar’. Luchtvaartpionier Charles Lindbergh beet op z’n 25ste in 1927 de spits af en kreeg pas vorig jaar - 92 jaar later - een jongere opvolger dan hijzelf, met de toen 16-jarige Zweedse milieuactiviste Greta Thunberg. Intussen is de verkiezing omgedoopt tot ‘Time’s person of the year’ of ‘persoon van het jaar’.

Dit jaar zorgt Time voor een nieuwe primeur, samen met tv-zender Nickelodeon: het blad zet Gitanjali Rao op de cover als allereerste ‘kid of the year’ of ‘kind van het jaar’. Rao is amper een jaar jonger dan Greta Thunberg, de laureaat van vorig jaar in de categorie ‘persoon van het jaar’.

De 15-jarige Gitanjali Rao is wetenschapster en uitvindster. Sinds haar tiende is ze dol op wetenschap. Ze ontwikkelde nieuwe technologieën in verschillende domeinen. Zo vond ze een toestel uit dat lood kan opsporen in drinkwater en een app en Chrome-extensie die gebruik maakt van artificiële intelligentie om cyberpesten te detecteren.

Gitanjali kwam uit een groep van 5.000 genomineerden uit de Verenigde Staten. Een jury van jongeren en comedian en tv-presentator Trevor Noah herleidden dat aantal tot nog vijf finalisten. Zij kozen uiteindelijk voor Gitanjali Rao uit Denver.

“Ik zie er niet uit als de typische wetenschapper. Wat ik op tv zie, dat zijn oudere, meestal blanke, mannelijke wetenschappers”, zegt ze in het interview met Angelina Jolie in Time. “Mijn doel is dan ook verschoven. Ik wil niet alleen mijn eigen apparaten maken om wereldproblemen op te lossen, maar ook anderen inspireren om hetzelfde te doen. Want uit eigen ervaring weet ik dat het niet makkelijk is om niemand anders zoals jezelf tegen te komen. Mijn boodschap is: ‘Als ik het kan, kan jij het ook, en iedereen’.”