‘Time’ roept Oekraïense president Volodymyr Zelensky uit tot persoon van het jaar

Volgens het magazine was de keuze van dit jaar “de duidelijkste sinds mensengeheugens”. “Of de strijd om Oekraïne nu hoop of angst inboezemt, Volodymyr Zelensky heeft de wereld in beweging gebracht op een manier die we decennia niet hebben gezien”, schrijft ‘Time’-redacteur Edward Felsenthal. Ook zijn beslissing om niet uit Kiev te vluchten toen de Russische bommen begonnen te vallen op 24 februari en zijn informatieoeffensief die een golf van acties op gang hebben gebracht, worden geprezen.

“Zelensky heeft er alles aan gedaan om de ogen van de wereld op Oekraïne gericht te houden. De voormalige entertainer begreep als geen ander dat aandacht de meest waardevolle valuta ter wereld is en hij heeft de wereldmarkt bijna in zijn greep. Hij deed dit door nauwgezette beeldvorming en door herhaling van zijn boodschap. Hij was bot, soms sarcastisch, en altijd direct to the point: we moeten Oekraïne redden om de democratie te redden.”

Het magazine vermeldt ook wel de kritische kanttekeningen rond de Oekraïense leider. “Zijn besluit om de dreiging van een invasie te bagatelliseren, onder meer door zijn medeburgers niet op de hoogte te stellen van Amerikaanse inlichtingen over de aanstaande invasie, heeft velen in zijn land woedend gemaakt.” Ook is er vaak de vraag of Zelensky zich genoeg inzet om zijn land te bevrijden van “de terreur van Vladimir Poetin”. Zelensky zelf erkent dat het te vroeg is om te zeggen of zijn inspanningen tot een succes zullen leiden. “Later zullen we worden beoordeeld”, zegt hij tegen ‘Time’-redacteur Simon Shuster.

‘Time’ kiest sinds 1927 jaarlijks een persoon die de meeste invloed heeft gehad. Vorig jaar ging Tesla-topman (en intussen Twitter-eigenaar) Elon Musk met de eer lopen. Het jaar voordien werden president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris samen uitgeroepen tot persoon van het jaar.