TikTokster beweert dat ze liftende verloofde van vermiste Gabby oppikte, hij is inmiddels zelf spoorloos

25.000 feestgan­gers op verboden openlucht­feest in Madrid

19:25 In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn volgens de politie ongeveer 25.000 jongeren samengekomen om in open lucht te drinken en te dansen, terwijl dat verboden is. De zogenaamde "botellon" vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats tussen de universiteitsgebouwen in de wijk Ciudad Universitaria. Ook in Barcelona kwamen duizenden studenten samen om te feesten: volgens de krant La Vanguardia ging het om zo'n 8.000 jongeren. In Spanje is het academiejaar weer begonnen.