TikTokker zwaar onder vuur omdat hij filmt hoe man doodgestoken wordt en daarna selfie met lijk neemt

Eerst met een brede grijns filmen hoe een man vermoord wordt en dan nog eens ‘fijntjes’ een selfie maken met het lijk: Alex Bodger heeft met zijn laatste activiteiten op sociale media de volkswoede in Canada over zich heen gehaald. “Een typisch voorbeeld van de narcistische TikTok-generatie. Ik ben zo gedegouteerd dat ik er zelfs geen woorden meer voor heb”, luidt de scherpe kritiek aan zijn adres.

De lokale influencer was vorige zondag aan het Starbucks-filiaal in Vancouver toevallig getuige van een ruzie die volledig uit de hand zou lopen. De aanleiding was banaal: Paul Stanley Schmidt (37) vroeg aan de kerel naast hem of hij wilde stoppen met vapen. Zijn driejarige dochter zou daar immers hinder van kunnen ondervinden.

Singh Gosa (32) was echter niet gediend met dat verzoek en stak het slachtoffer voor de ogen van zijn dierbaren dood. Maar ook Bodger stond dus op de eerste rij, druk als hij was met het tafereel te filmen. “Kun je dit geloven? Deze gast is hier net gestorven”, riep hij haast extatisch voor zijn volgers. Daarna maakte de TikTokker ook nog een selfie met het lijk.

Volledig scherm Paul Stanley Schmidt (37) overleed voor de ogen van zijn dochter. © RV

“Pest hem dagelijks”

Op Twitter werd Bodger voor die harteloze daad met de grond gelijk gemaakt. “Hij is het levende bewijs van wat sociale media aangericht hebben in onze maatschappij. Als je iemand niet kent, bestaat die persoon niet en is hij niets waard”, klinkt het. Of nog: “Stuur hem naar de gevangenis. In plaats van hulp te verlenen, filmde hij hoe een vader doodbloedde voor de ogen van zijn dochter.” En: “Wat een narcistische loser. Deze idioot verdient het om dagelijks gepest te worden.”

Volledig scherm Dodger keerde een dag na de feiten nog eens terug naar de plek van de misdaad om er een sigaretje te roken. © RV

“Dacht aan bloedneus”

Bodger probeerde zijn gedrag in een nieuw filmpje te vergoelijken. “Ik dacht dat er een ordinair straatgevecht bezig was”, vertelt hij. “Al dat bloed? Moest wel een bloedneus zijn... Mijn verstand kon niet verwerken wat daar aan het gebeuren was.”

“Als ik in een ongemakkelijke situatie terechtkom, heb ik nogal snel de neiging om te lachen. Sorry als dat verkeerd overkwam.”

Volledig scherm Singh Gosa wordt beschuldigd van doodslag. © RV

“Verloofde zag zijn doodstrijd”

Op het einde van zijn betoog ging hij echter opnieuw uit de bocht. “De steekpartij maakt me eigenlijk niet veel uit”, klonk het. “Ik zal mijn denkwijze uitleggen: als ik je niet ken, stelt een mensenleven eigenlijk niets voor... Hij is dood. Wat kunnen we er dan nog aan doen?”

De dader kon gearresteerd worden in de Starbucks en zal nu vervolgd worden voor doodslag. “Zo vreselijk wat er gebeurd is”, reageerde de moeder van het slachtoffer. “Paul wilde alleen maar zijn dochter beschermen. Zijn verloofde was op het moment van de aanval net drank gaan halen, maar ze zag wel nog zijn doodstrijd. Ze is er helemaal kapot van.”