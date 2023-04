TikTokker Harrison Gilks (18) die bucketlist deelde na kankerdiagnose is overleden

Een Canadese tiener die duizenden inspireerde met zijn ‘bucketlist-serie’ op TikTok is op 18-jarige leeftijd overleden na een strijd met een zeldzame kanker. Harrison Gilks - die in november 2020 de diagnose rhabdomyosarcoom kreeg - had meer dan 300.000 volgers op TikTok.

Harrison Gilks uit Canada stierf op 30 maart “met zijn moeder, vader en broer aan zijn zijde”, aldus zijn overlijdensbericht. In juni 2022 begon Harrison zijn ‘bucketlist-serie’ nadat hij te horen kreeg dat zijn zeldzame vorm van kanker terminaal was, ondanks dat artsen vier maanden daarvoor zeiden dat hij aan de betere hand was. In reactie daarop deelde Harrison een video op TikTok waarin hij de start van zijn bucketlist-avontuur aankondigde.

“Dit is iets wat ik normaal niet post, maar ik heb vandaag ontdekt, of het werd me bevestigd, dat ik terminale kanker heb,” zei hij. “Voor degenen hier die mij kennen, jullie weten waarschijnlijk dat ik er al een tijdje mee worstel. Ik was goed, ik dacht dat ik kankervrij was. Maar helaas kwam het terug.”

“Dus, de reden dat ik dit maak en het naar buiten breng, is omdat ik een kleine serie wil maken genaamd ‘bucketlist series’”, vertelde hij zijn vrienden en volgers. “Ik ga enkele dingen doen die ik altijd al heb willen doen. Ik weet nog niet zeker wat.”

Sinds het begin van zijn TikTok-serie heeft Harrison met de hulp van zijn volgers en vrienden enkele bucketlist-items afgevinkt. Volgens de Canadese publieke omroep CBC zamelde zijn ‘community’ geld in om Harrison te helpen zijn laatste wensen te vervullen, waaronder een helikoptervlucht in New York City, een ontmoeting met ijshockeyspelers van de Montreal Canadiens, het bijwonen van een voetbalwedstrijd van de Los Angeles Rams en een bezoek aan Mexico met vrienden.

Zeldzame vorm van kanker

Harrison Gilks kreeg de diagnose rhabdomyosarcoom, een zeldzame vorm van kanker waarbij een kwaadaardige tumor in de spieren zit. Omdat spieren door het hele lichaam zitten, kan een rhabdomyosacroom bijna overal in het lichaam voorkomen.

Volgens de American Cancer Society komt rhabdomyosarcoma veel voor bij kinderen en zaait het meestal uit naar de longen, lymfeklieren en botten.

Laatste video

Op 22 maart deelde Harrison zijn laatste video, slechts enkele dagen voor zijn dood. In een TikTok gefilmd vanuit zijn ziekenhuisbed, zei de tiener dat hij “nog steeds in staat was om een geweldige tijd te hebben” tijdens zijn reis naar Mexico, ondanks dat hij “enkele complicaties had tijdens de reis.”

“Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen dan dat de kanker [is] uitgezaaid” zei hij. “De dokter zei dat ik niet veel tijd meer heb en dat de kans dat ik naar huis ga erg klein is. Ik zal waarschijnlijk voor de rest van mijn resterende tijd in het ziekenhuis blijven, wat natuurlijk erg verontrustend is. Het was een geweldige rit met jullie op de bucketlist. Mijn bucketlist is compleet.”

#bucketlist #mexico ♬ original sound - Harrison @harrisongilks1 First day in mexico! #travel

Livestream begrafenis

Harrison’s begrafenisdienst wordt vandaag, op 6 april om 21 uur onze tijd live uitgezonden via YouTube.

Ook is er een fonds opgericht in Harrisons naam. Het fonds zal anderen in soortgelijke situaties en hun passies ondersteunen.