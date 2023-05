TikTokker die overleden kat laat vriesdrogen, gaat viraal: “Zo zijn we voor altijd samen”

De 35-jarige TikTokker Soren High, die wil aangesproken worden met die, hen en hun, is viraal gegaan op sociale media na het overlijden van hun kat Loki. Soms laten mensen hun kat opzetten door een taxidermist, maar Soren koos een andere manier. Die heeft Loki laten vriesdrogen. Het hele proces heeft die zorgvuldig op beeld vastgelegd. Veel volgers steunen Soren, maar anderen uiten kritiek op hun beslissing. “Dit is bizar”, klinkt het.

KIJK. TikTokker laat overleden kat vriesdrogen:

Tijdens de voorbije drie maanden heeft Soren hun rouwproces vastgelegd na het overlijden van de 16-jarige kat Loki. De TikTokker heeft Loki laten vriesdrogen. Volgens Animal Family Pet Preservation, die de dienst verleende, is vriesdrogen een goed alternatief voor het laten opzetten van dieren door een taxidermist.

Bij vriesdrogen worden machines gebruikt die het vocht uit het lichaam opzuigen, waardoor alles perfect bewaard blijft. Bij taxidermie wordt het dier gevild. Vervolgens wordt de huid behandeld met conserverende middelen om bederf te voorkomen. Daarna wordt de huid op een op maat gemaakt kunstlichaam bevestigd. Dit kunstlichaam heeft dezelfde vorm als het echte lichaam.

“Ik wist dat ik Loki bij me wilde houden”, vertelt Soren aan ‘Insider’. “Het was meteen duidelijk dat we voor altijd samen zouden zijn”. Soren legt zorgvuldig het moment vast waarop die Loki uit de doos haalt na het vriesdrogen. De video werd intussen al meer dan 4,8 miljoen keer bekeken. “Mijn kat is vandaag per post toegekomen”, schrijft Soren bij het filmpje op TikTok. In de video is te zien hoe Soren in tranen uitbarst terwijl die de kat uit de doos haalt.

#petpreservation #taxidermy #petsoftiktok #freezedriedpets #fypシ #foryou #grief #loss #memorial ♬ Relaxing lofi music(1014185) - Akase @teapourn Remembering Lokicat the only way she deserved ❤️ having a pet preserved is a personal decision and one that many may never understand. When i got Lokicat as a kitten, I knew this was how i was going to deal with ber death. I knew i never wanted her to be gone, and that I wanted to always have her with me. Her death was sudden, even though she was 16. We never expected this would happen and especially by a dog we had been fostering. This situation broke us into a billion pieces. After finding a home for the dog, we had Loki preserved through @Animal Family Pet with help through donations and raising funds with memorial fabrics and pieces. Her preservation cost nearly $3k and it was worth every Penny. . . #petmemorial Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Soren begon in maart voor het eerst te posten over de plannen om Loki te laten vriesdrogen. Elke stap werd daarbij vastgelegd op beeld. Zo filmde Soren hoe die de kat inpakte en opstuurde naar Animal Family Pet Preservation om hun overleden viervoeter te laten vriesdrogen.

Loki overleed in februari dit jaar. Het dier werd aangevallen door hun pleeghond, een grote Deense dog. “Het was een traumatische ervaring”, zegt Soren over het incident. Soren bracht de kat nog naar de dierenarts, maar alle hulp kwam te laat voor het zwaargewonde diertje.

Vriesdrogen

Soren had een voorkeur voor vriesdrogen in plaats van taxidermie, omdat het minder schade zou berokkenen aan het lichaam. Op TikTok legt Soren uit dat Loki niet werd gevild en dat al haar botten nog intact zijn. Het hart van Loki werd apart gevriesdroogd. Haar andere organen werden gecremeerd en in een urne bewaard.

Het laten vriesdrogen kostte in totaal ongeveer 3.000 dollar (omgerekend zo’n 2.792 euro), vertelt Soren aan ‘Insider’. Die vroeg hun volgers donaties om hun wens te laten uitvoeren. Hun volgers gaven in totaal 4.300 dollar (ongeveer 4.002 euro). Soren schonk de overige 1.300 dollar (ongeveer 1.209 euro) aan twee dierenorganisaties.

Kritiek

Verschillende volgers van Soren steken hen een hart onder de riem. Anderen uiten kritiek en noemen de beslissing “bizar” en “verachtelijk”. Verschillende mensen vragen zich af of het zien van de overleden kat niet traumatiserend werkt. “Dit zou mijn rouwproces onmogelijk maken”, zo schrijft iemand bij een van de TikTok-video’s van Soren.

Soren wil vooral hun volgers op de hoogte brengen dat er naast taxidermie ook zoiets als vriesdrogen bestaat. Volgens hen verwerkt iedereen verdriet op een andere manier, waarbij er geen goed of fout is. “Verdriet is ongelofelijk ingewikkeld”, aldus Soren, die ervan overtuigd is dat hun kat het zou had gewild.