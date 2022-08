TikTok waakzamer op politieke inhoud in aanloop naar tussentijdse verkiezingen in VS

Duitse bondskanse­la­rij moet vergaderin­gen van “pro-Russische” Schröder niet openbaar maken

De Duitse bondskanselarij is niet verplicht om de media te vertellen welke bijeenkomsten oud-bondskanselier Gerhard Schröder sinds 2019 heeft gehouden, zo heeft een Berlijnse rechtbank woensdag geoordeeld. Dit is opvallend want Schröder ligt internationaal onder vuur vanwege zijn banden met Rusland.

19:31