TikTok-video’s, livestreams en Snap Map: hoe de Franse rellen na dood Nahel in detail op sociale media te volgen zijn

De afgelopen dagen verschenen talrijke posts op sociale media over de rellen in Frankrijk. Dat begon met beelden van de protestmarsen die ontstonden na de dood van Nahel. De 17-jarige jongen werd dinsdag neergeschoten door een politieagent bij een controle in Nanterre, vlak bij de hoofdstad. Je kan bijvoorbeeld op TikTok zien hoe zijn mama Mounia verscheen op een witte mars donderdag.

Naarmate de sfeer grimmiger werd in Parijs en andere Franse steden verschoof de focus naar videobeelden van confrontaties met de politie, brandstichtingen, plunderingen en ander vandalisme.

Het bestaan van die sociale media zou de rellen verder kunnen aanwakkeren. Dat zegt Mohamed Mechmache aan het Franse BFMTV. Hij richtte het collectief ACLEFEU op dat na de rellen van 2005 in de Parijse buitenwijken een dialoog wilde opstarten tussen de inwoners daar en de autoriteiten.

Verslaggeving via Snapchat

Het is dan niet de meest populaire social media-app, maar Snapchat werpt zich toch op als dé manier om beelden van de rellen te delen en terug te vinden. Over het algemeen gaat het dan om video’s gefilmd met de smartphone die zonder al te veel extra commentaar of context worden gepubliceerd. Ze zijn moeilijk of niet te verifiëren.

Volledig scherm Op Snapchat krijg je verschillende facetten van de rellen in Frankrijk te zien, maar de beelden zijn moeilijk te verifiëren. © rv

Als er al bewerkingen worden gedaan, gaat het vaak om tekst toevoegen om ongenoegen te uiten of een locatie aangeven, al dan niet ironisch bedoeld. De beelden spreken voor zich. Hier en daar is er ook plek voor humor, maar dat blijkt bij de minderheid van de posts het geval te zijn.

De video’s zijn op Snapchat gemakkelijk terug te vinden via Snap Map. Die is te vinden in de app of op een website van het internetbedrijf. Daarbij krijg je een kaart te zien waarop aangeduid is vanop welke locaties er veel berichten worden gepost.

Volledig scherm Parijs ziet er vuurrood uit op de Snap Map van Snapchat. © rv

Zo is vrijdagnamiddag te zien hoe Parijs vuurrood kleurt door de hoeveelheid berichten. Snapchat heeft ook het centrale onderwerp van die posts aangeduid als een ‘Story’ getiteld ‘Justice for Nahel’. Later werd dat ‘Clashes in Nanterre’. Uiteraard zijn er video’s te zien van de toeristen in de Franse hoofdstad, maar in de buitenwijken zoals Nanterre zijn beelden van de schade niet te missen.

Live op TikTok vanuit Parijs

Hét populaire sociaal netwerk onder jongeren is natuurlijk nog steeds TikTok. Ook daar zijn tal van video’s te vinden, waaronder een heel aantal die vanop Snapchat zijn gehaald. Dat is te zien aan de tekstjes die over de video zijn geplaatst. De grijze balk met witte letters erop is kenmerkend voor Snapchat-posts.

#snapfr ♬ son original - clippp @clipppfr comme on est au far west #emeutes Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een vaak vergeten functie van TikTok: live video delen met andere gebruikers. Die zijn niet al te gemakkelijk terug te vinden eenmaal de livestream gestopt is. Fragmenten duiken wel op in de ‘Voor jou’-pagina waarrond het Chinees sociaal medium draait.

Verdere verspreiding op andere platformen

Vanaf Snapchat en in zekere mate ook TikTok verspreiden beelden van de rellen zich op andere sociale media, zoals bijvoorbeeld Twitter. Sommigen gebruiken het om een standpunt kracht bij te zetten of hun ongenoegen te delen. Anderen delen eerder humoristische video’s met hun volgers.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.