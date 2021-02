TikTok-gebruikers verspreiden samenzweringstheorie dat sneeuw in Texas “fake” is

Maar die sneeuw, die is niet echt, beweren verscheidene TikTokkers nu. Om hun stelling kracht bij te zetten proberen ze in zelfgemaakte filmpjes sneeuw te smelten met een aansteker, lucifer of haardroger, om vervolgens vast te stellen dat de sneeuwbal in sommige video’s lijkt te branden of kleiner wordt, zonder tot water te versmelten. Dat wijst er volgens hen dat de sneeuw nep is en vervaardigd werd door de overheid. Onder de hashtag #governmentsnow worden de video’s gretig gedeeld en de hashtag werd ondertussen al meer dan een miljoen keer bekeken. De meeste filmpjes zijn afkomstig uit Texas, al werden sommige ook gemaakt in het Verenigd Koninkrijk.

Er is echter een wetenschappelijke verklaring voor dit fenomeen: via een proces dat gekend staat als sublimatie of vervluchtigen, verandert de vaste sneeuw als gevolg van de hitte rechtstreeks in een gas in plaats van in water.

Het is niet de eerste keer dat een dergelijke samenzweringstheorie over sneeuwstormen zich verspreidt in de VS. Ook in 2014 gingen dergelijke berichten viraal. Bovendien verspreidt de samenzweringstheorie zich ook via andere platformen. Zo werd “fake snow” vorige week uitgebreid gegoogled met betrekking tot de gebeurtenissen in Texas. Sommigen beweren dat president Biden op een of andere manier verantwoordelijk is voor de sneeuwstorm, anderen wijzen Microsoft-oprichter Bill Gates aan. De reden daarvoor? Gates heeft financiële steun gegeven aan Scopex, een klimaatproject van de universiteit van Harvard dat experimenteert met manieren om het zonlicht te dimmen in een poging om zo de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan. Gates’ bijdrage is een ‘hot topic’ in samenzweringskringen, al ging het echte experiment van Scopex nog niet van start. De Microsoft-oprichter is overigens wel vaker kop van Jut in samenzweringstheorieën: zo zou hij volgens sommige van de pot gerukte beweringen ook verantwoordelijk zijn voor de coronapandemie omdat hij zogezegd via het vaccin bij iedereen ter wereld een microchip zou willen inplanten.