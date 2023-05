TikTok-gebruikers klagen Amerikaanse staat Montana aan om verbod app

Na harde video van Wag­ner-baas, de bevesti­ging: Amerikaan­se Special For­ces-veteraan gedood in Bachmoet door Russisch “spervuur”

Een voormalige Special Forces-soldaat van het Amerikaanse leger is omgekomen in de Oekraïense stad Bachmoet. Dat is bevestigd aan CNN. Veteraan Nicholas Maimer bevond zich in een gebouw in Bachmoet dat deels in elkaar stortte nadat het bestookt werd door Russisch artillerievuur. Eerder deelde Wagner-baas Jevgeni Prigozjin in een propagandavideo beelden van de dode Amerikaan.