Tijger die ronddwaalde in Amerikaanse woonwijk is spoorloos

In de Verenigde Staten is afgelopen zondag een loslopende tijger gespot in een woonwijk in Houston, in de staat Texas. Een agent in burger wou het dier benaderen, maar al snel nam een man de tijger bij zijn halsband en bracht hem terug naar binnen. Toen de politie ter plaatse kwam, zette de man de tijger in een witte SUV en vluchtte weg. De verdachte is ondertussen gearresteerd, maar de tijger is nog steeds niet terecht.