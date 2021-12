Tijdperk Merkel na 16 jaar officieel ten einde, bondskanselier Scholz belooft “nieuw begin”

“Toon leiderschap aan dit huis en werk voor het beste van ons land”, zei Merkel, die in totaal 31 jaar actief was in de Duitse politiek, tegen haar opvolger. Ze waarschuwde hem ook dat de job als bondskanselier uitdagend is. “Maar als je ze met vreugde benadert, is het misschien wel één van de mooiste taken die er zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor dit land.”