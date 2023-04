Tijdens deze groepsfoto stak hij zijn hand in haar shortje: schokkend portret van Gérard Depardieu (74)

Een op de tien nieuwe wagens van Mercedes-Benz is ondertus­sen elektrisch

De Duitse luxewagenbouwer Mercedes-Benz heeft tijdens de eerste drie maanden van dit jaar zowat 3 procent meer auto's verkocht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In totaal waren het er in het eerste kwartaal 503.500, zo maakte de autobouwer vandaag bekend in Stuttgart.