Tijdcapsule uit 1887 in sokkel van weggehaald standbeeld generaal Lee vervangen door nieuwe

In de hedendaagse tijdcapsule zitten 39 voorwerpen, waaronder een vervallen flesje van het coronavaccin van Pfizer, een Black Lives Matter-sticker en een foto van een zwarte ballerina met opgeheven vuist bij het standbeeld van Lee. Die foto is vorig jaar genomen door Marcus Ingram, nadat er protesten tegen racisme en politiegeweld waren losgebarsten naar aanleiding van de moord op George Floyd in Minneapolis door de politie.

De koperen tijdcapsule in de stenen sokkel zou vooral memorabilia bevatten waaronder een zilveren dollar van de VS en een verzameling Confederatie-knopen. Maar een krant uit 1887 vermeldt ook het meest opvallende voorwerp: een “foto van Lincoln liggend in zijn doodskist”. Volgens historicus Harold Holzer is het onwaarschijnlijk dat Lincoln écht in zijn doodskist op de foto staat. Voor zover gekend, is de enige foto van het lijk van Lincoln genomen op 24 april 1865 door Jeremiah Gurney in de City Hall van New York. Holzer vermoedt dat het eerder om een lithografie of een schets van Lincoln gaat.