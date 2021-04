Tijd begint nu echt te dringen voor bemanning vermiste duikboot: nog minder dan 24 uur zuurstof

Diploma­tiek geschil tussen Praag en Moskou: Tsjechisch ultimatum aan Rusland verstreken

22 april Het ultimatum waarvoor Tsjechië Rusland gesteld heeft, is donderdagmiddag om 12 uur afgelopen. De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Jakub Kulhanek had het Kremlin opgeroepen om tegen dan alle uitgewezen diplomaten naar de Tsjechische ambassade in Moskou te laten terugkeren. Dat is niet gebeurd. Ook de NAVO-landen hebben donderdag de acties van Rusland aan de kaak gesteld, maar ze hebben geen concrete maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van Tsjechië.