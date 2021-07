Tientallen willekeurige arrestaties en internet geblokkeerd bij protesten in Cuba

Opnieuw felle protesten in Cuba

12 juli In Cuba zijn er felle protesten uitgebroken tegen de communistische regering. Onder meer in de hoofdstad Havanna en in San Antonio de los Baños kwamen duizenden mensen op straat. Cuba beleeft onder meer door corona, de ergste economische crisis in dertig jaar. De Cubanen zijn het beu dat ze in de rij moeten staan voor eten. Er is ook een tekort aan medicijnen.