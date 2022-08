Tientallen talibanstrijders gedood

Exact één jaar geleden heroverde de taliban Afghanis­tan: komt er iets in huis van het mildere bestuur dat ze beloofden?

Vandaag is het exact een jaar geleden dat de taliban Afghanistan heroverden. De dood van Al Qaida-leider Ayman Al-Zawahiri bewees zopas nog dat het land een terroristennest bleef. Maar hoe gaat het met de rest van het leven? Komt er iets in huis van het mildere bestuur dat die taliban beloofden? “In het Westen wordt IS gezien als een veel groter gevaar dan het aan de taliban gelinkte Al Qaida.”

15 augustus