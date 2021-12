Tientallen slachtoffers vermist na zware storm VS: “Ik zoek mijn vrouw, help me alstublieft”

Al bijna 100 doden, dat is het dodentol na de doortocht van de verwoestende golf tornado’s in de VS. Alleen al in de staat Kentucky zijn er 80 doden, maar gouverneur Andy Beshear vreest dat het aantal nog zal oplopen. Ondertussen zijn ook de reddingswerken volop aan de gang. Hulpdiensten proberen nu zoveel mogelijk mensen van onder het puin te halen, maar voor velen is er wellicht geen hoop meer.