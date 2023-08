Tientallen plunderaars gearresteerd in Argentinië in aanloop naar verkiezingen oktober

Gepensio­neer­de broers Guy (70) en Philippe (61) wandelen maar liefst 885 kilometer van Frankrijk naar België

Guy (70) en Philippe (61) Chauvin, twee gepensioneerde broers uit Frankrijk, zijn er begin juni in geslaagd om van de Franse gemeente Couesmes-Vaucé naar ons land te wandelen. De twee legden in vier week tijd in totaal 885 kilometer te voet af. “Het hoofddoel van dit avontuur was om onderweg nieuwe mensen te leren kennen”, aldus de broers.