Tientallen migranten, onder wie kinderen, aangekomen in Verenigd Koninkrijk na oversteek Kanaal

Italië Italiaanse politie vindt stoffelij­ke resten in grot bij vulkaan Etna: “Mogelijk van journalist die vijftig jaar geleden verdween”

De Italiaanse politie probeert te achterhalen of de menselijke resten die zijn gevonden in een grot aan de vulkaan Etna die van een journalist zijn die 51 jaar geleden verdween. Een politieagent en zijn speurhond troffen de stoffelijke resten afgelopen dinsdag aan tijdens een oefening in de regio. De resten zouden afkomstig zijn van een man, die mogelijk tussen 1970 en 1990 is overleden. Volgens de politie zou de man minstens 50 jaar oud en 1 meter 70 groot zijn geweest en had hij “aangeboren misvormingen aan zijn neus en mond”.

19:06