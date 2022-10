Tientallen mensen raken gewond bij geduw bij Halloween-viering Zuid-Korea

Overname van 44 miljard dollar is rond: Elon Musk is eigenaar van Twitter en ontslaat meteen top van bedrijf

Elon Musk is officieel eigenaar geworden van Twitter. Meteen nadat de overname ter waarde van 44 miljard dollar rond was, heeft de miljardair Twitter-topman Parag Agrawal en een aantal andere leden van de bedrijfsleiding ontslagen, schrijven Amerikaanse media. Musk bevestigde zelf zijn overname van Twitter met de cryptische boodschap: “De vogel is vrijgelaten” (“The bird is freed”). Eerder had hij ook al in de beschrijving van zijn profiel de titel ‘Chief Twit’ toegevoegd. Musk zou mogelijk zelf ook echt de rol van CEO bij Twitter ambiëren.

28 oktober