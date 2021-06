Tientallen mensen dagen ondanks oproep tóch op en verstoren livestream zonnewende Stonehenge voor duizenden kijkers

21 juni, dat is het begin van de zomer. Vanochtend vroeg vond de zomerwende plaats, die traditioneel, met druïdes en al, gevierd wordt in het Britse Stonehenge. Maar door de coronapandemie werd afgeraden om naar het megalithisch monument af te zakken en zou de zonnewende live gestreamd worden. Toch kwamen er mensen opdagen en werd zelfs de politie opgetrommeld. Duizenden kijkers moesten het daardoor een tijdje stellen met vooraf opgenomen beelden.

English Heritage had aangekondigd de indrukwekkende zonnewende live te streamen op Facebook en YouTube. Maar wie zich vanochtend om 4.52 uur Engelse tijd (5.52 uur onze tijd) aanmeldde, kreeg vooraf opgenomen plaatjes te zien in plaats van livebeelden. Als oorzaak haalde de organisatie “veiligheidsredenen” voor haar personeel aan. Heel wat mensen waren toch opgedaagd bij Stonehenge, ook al was gevraagd dat niet te doen. Een honderdtal aanwezigen hield een spandoek vast met als opschrift: ‘Wij steunen Stonehenge.’ Rond 5 uur lokale tijd was de live feed er terug, die vooral bewolkte beelden toonde. Hoe het aanwezige volk de livestream van de zonsopgang in de war heeft gestuurd, daar ging English Heritage niet op in.

“Ik wil me namens mezelf en het English Heritage-team verontschuldigen voor de moeilijkheden die we vanmorgen hebben gehad”, zei gastheer Ed Shires. “Het is niet volgens plan verlopen, zoals u intussen al geraden had. We hebben onze uiterste best gedaan om u het soort content te bieden die u wilde zien en wij wilden brengen.”

Op deze langste dag van het jaar werden normaal 30.000 geïnteresseerden verwacht. In tegenstelling tot vorig jaar — door de coronamaatregelen — waren bezoekers dit jaar wél weer welkom, tot de Britse regering zich door het stijgend aantal besmettingen genoodzaakt zag om de aangekondigde versoepelingen uit te stellen tot begin juli. Daarop riep English Heritage de mensen op om het event ook dit jaar nog eens virtueel te volgen en naar de livestream te kijken.

Bij de zomerwende komt de zon in Stonehenge op achter de Heel Stone, de oude toegang tot cirkelvormige rotsblokkenformatie. De zonnestralen vallen dan binnen in het midden van het monument. De zonnewendes zouden al duizenden jaren in Stonehenge gevierd worden.

