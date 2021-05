Tientallen lichamen aangespoeld aan oever Ganges nadat crematoria prijzen opdrijven in India

Opnieuw recordcij­fers in India: nooit zo veel doden op één dag, helft deelstaten nu in complete lockdown

8 mei De coronacijfers in India blijven records optekenen. Waar er donderdag en vrijdag twee dagen op rij recordcijfers werden genoteerd voor het aantal bevestigde besmettingen, was dat vandaag het geval voor het aantal overlijdens. Het ministerie van Volksgezondheid meldde zaterdag 4.187 coronadoden in 24 uur. Nooit waren het er zo veel. Verschillende staten hebben de coronamaatregelen intussen verstrengd of kondigen aan dat te zullen doen.