Tientallen kilo’s cocaïne aangespoeld op strand van Noord-Franse badplaats

Nog nooit was juni wereldwijd zo warm als dit jaar

Vorige maand was de warmste junimaand ooit gemeten wereldwijd, dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in hun nieuwste rapport. De temperatuur lag meer dan 0,5 graden Celsius boven het gemiddelde van 1991 tot 2020. Daarmee werd het vorige record uit juni 2019 flink overtroffen. Ook de temperatuur van het zeeoppervlak was wereldwijd hoger dan ooit tevoren in juni.