Tientallen huizen vernield door bosbrand in Californië

Meer dan 350 asielzoe­kers en migranten onder­schept voor de kust van Marokko

De Marokkaanse kustwacht heeft tussen zaterdag en maandag meer dan 350 asielzoekers en migranten onderschept in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Ze waren aan boord van geïmproviseerde bootjes of kajakken of bevonden zich al zwemmend in het water, zo bevestigt een militaire bron dinsdag.

26 juli