Tientallen gewonden en vermisten bij brand in gekraakt migrantenpand Barcelona

Burgemees­ter Barcelona reageert op beelden­storm: “Standbeeld Columbus blijft”

19 juni Sinds 1888 heeft het standbeeld van Christopher Columbus zijn vaste plaats op Las Ramblas in Barcelona. Met een uitgestrekte arm wijzend naar “the New World”, in werkelijkheid naar Constantine, Algerije. De ontdekkingsreiziger wordt door veel mensen ervaren als een symbool van onderdrukking en bevindt zich momenteel in het heetst van de strijd. De burgemeester van Barcelona weigert om het standbeeld te verwijderen.