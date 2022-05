Tientallen gewonden bij schermutselingen in Jeruzalem

LIVE. Fins parlement keurt aanvraag NA­VO-lidmaat­schap goed - Rusland: “265 Oekraïense strijders van Azovstal hebben zich overgege­ven”

Na een wekenlange blokkade hebben meer dan 260 Oekraïense soldaten de Azovstalfabriek verlaten, het laatste bolwerk van het Oekraïense verzet in de strategische belangrijke havenstad Marioepol. Ze worden naar door Rusland bezet gebied gebracht. Via een gevangenenruil kunnen ze later terugkeren. Volgens de Oekraïense viceminister van Defensie Ganna Malyar, gaat het om 53 gewonden en 211 andere soldaten. De Russische regering spreekt van 265 soldaten. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

14:50