Tientallen doden na nachtelijke raketaanvallen op flatgebouwen in Zaporizja

Elf doden na beschietin­gen in Zaporizja, pro-Russische separatis­ten beweren terrein te winnen in oosten van Oekraïne

Bij beschietingen in de Oekraïense stad Zaporizja, in het zuidoosten van het land, zijn minstens elf mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Oekraïense Civiele Bescherming. 21 mensen werden levend vanonder het puin gehaald, sommigen van hen zijn ernstig gewond. In de onlangs bevrijde gebieden rond het noordoostelijke Charkiv hebben dan weer zo'n 140.000 burgers dringend humanitaire hulp nodig, zo zegt een woordvoerder van het noodhulpbureau van de Verenigde Naties.

7 oktober