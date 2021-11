"Tientallen doden bij aanvallen op dorpen in Ituri in Congo"

Opnieuw onrustig op meerdere plekken in Nederland: “Ongekend veel en nietsont­ziend geweld”

Het is zondagavond opnieuw onrustig geworden op straat op meerdere plekken in Nederland. Zo is er zwaar vuurwerk afgestoken, geplunderd en zijn er brandjes gesticht. Voor de derde avond op rij zochten jongeren de confrontatie met de politie.

11:57