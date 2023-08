Tientallen critici overlijden plotseling en de reactie van Poetin is altijd dezelfde

Topregis­seur Ridley Scott maakt film over Napoleon en shockeert Fransen door hem met Hitler en Stalin te vergelij­ken. Hoe slecht was de kleine keizer écht?

Ridley Scott laat dit najaar een nieuwe biopic over Napoleon los op de filmzalen en het zal géén ode zijn aan de Franse keizer. “Napoleon heeft veel slechte dingen gedaan.” Franse historici zijn verbolgen, maar hoe komt het dat we Napoleon ondanks vele oorlogen en heel wat doden met respect behandelen? En hoort hij in dezelfde lade als Stalin en Hitler volgens experten?