Tientallen camera's aan Noord-Franse kust moeten mensensmokkelaars stoppen

Washington ziet Russische troepen nog altijd toestromen aan grens met Oekraïne

Rusland blijft troepen sturen naar de grens met Oekraïne. Dat is alvast wat de Verenigde Staten zeggen te observeren. "We blijven zien dat extra capaciteit zich verplaatst van andere regio's naar de grens met Oekraïne en naar Wit-Rusland, ook in de voorbije 24 uur", heeft Pentagonwoordvoerder John Kirby gezegd.

9 februari