Tientallen arrestaties bij razzia tegen maffia in Italië

Dit voorspelt topeconoom voor ambtster­mijn Joe Biden: “Geweld, opstanden en cyberaan­val­len”

20 januari De Amerikaanse topeconoom Nouriel Roubini vergaarde wereldfaam door de kredietcrisis te voorspellen. In de zomer van 2020 voorzag hij dat Donald Trump de verkiezingen zou verliezen én zijn aanhangers zou ophitsen om in het verweer te komen tegen de uitslag. Beide voorspellingen zijn eveneens uitgekomen. Nu laat Roubini in het invloedrijke weekblad Der Spiegel zijn licht schijnen over de ambtstermijn van Joe Biden. Wat mogen we verwachten?