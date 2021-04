Tientallen arrestaties bij Italiaanse operatie tegen oliemaffia, zo’n 1 miljard euro aan activa in beslag genomen

In Italië hebben maffiabestrijders donderdag een grootschalige operatie uitgevoerd tegen de zogenaamde oliemaffia. Er zijn ongeveer 70 verdachten opgepakt en er is ongeveer één miljard euro aan activa in beslag genomen, zo deelden de autoriteiten mee.