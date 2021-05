Tientallen arrestaties bij Europese politieactie tegen Italiaanse maffia

Peuter belandt na autocrash in zee, ooggetuige twijfelt niet en duikt erachter­aan

4 mei Een peutertje in het Amerikaanse Ocean City (Maryland) heeft haar leven te danken aan het koelbloedig optreden van een automobilist. Vijf voertuigen raakten zondagnamiddag betrokken in een kettingbotsing op een brug over de baai Assawoman Bay. Door de hevige impact van de aanrijding belandde het kindje met haar stoeltje in zee.