Tientallen arrestaties bij anti-oorlogsprotest in Rusland: demonstranten riskeren 15 jaar cel

KIJK. Poetin kondigt aan dat Rusland kernwapen­ar­se­naal gaat versterken

De Russische president Vladimir Poetin heeft in een nieuwe videoboodschap aangekondigd dat Rusland van plan is om zijn nucleair arsenaal te versterken. “Op dit moment vechten onze strijders heldhaftig tegen het neonazisme dat in Oekraïne is ontstaan”, zei het staatshoofd. De Russische militairen moeten om die reden meer geavanceerde wapens ter beschikking hebben, klinkt het. “En we zullen meer aandacht besteden aan de versterking van het nucleair arsenaal”, deelde Poetin mee.