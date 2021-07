Tientallen Amerikaanse staten klagen Google aan om vermeend monopolie

Tevens beschuldigt de groep staten Google ervan app-ontwikkelaars te verplichten om Google Billing te gebruiken bij het verkopen van in-app digitale inhoud via apps die zijn gekocht via Googles Play Store. Daardoor zouden app-gebruikers gedwongen worden voor onbepaalde tijd tot wel 30 procent commissie te betalen.

"Google heeft jarenlang gediend als de poortwachter van het internet, maar de laatste tijd is het ook de poortwachter van onze digitale apparaten geworden", zei de New Yorkse procureur-generaal Letitia James in een verklaring. "Daardoor betalen we allemaal meer voor de software die we elke dag gebruiken. Wederom zien we dat Google zijn dominantie gebruikt om de concurrentie miljarden dollars winst illegaal te onthouden.”