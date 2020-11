Tientallen agenten gewond bij coronaprotest in Berlijn: “Zoiets in tientallen jaren niet meegemaakt”

Minstens 77 agenten zijn gewond geraakt bij de protesten in de Duitse hoofdstad Berlijn. Gisteren demonstreerden duizenden mensen tegen het coronabeleid van de regering. Politiechef Barbara Slowik reageerde in Duitse media geschokt op het geweld. "Agenten vertelden me dat ze zoiets in Berlijn al tientallen jaren niet meer meegemaakt hebben”, klinkt het.