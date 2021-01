Tientallen aanhangers Navalny opgepakt, en de grote demonstratie moet nog beginnen

OPROEP. Woon jij in het buitenland? Dan kan jij ons helpen

7:00 Een strenge lockdown in Londen, ongeziene sneeuw in Madrid of historische verkiezingen in de Verenigde Staten. We brengen verhalen in het buitenland graag door de ogen van Vlamingen ter plaatse. Dus woon jij in het buitenland en mogen we jou bellen wanneer er iets in jouw buurt gebeurt? Laat je gegevens hier achter.