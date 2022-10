Tiental doodskisten hangen in lucht in Napels nadat grote grafmuur instort

Zoveel doden dat crematoria niet meer kunnen volgen

Veel grimmiger dan in Bergamo wordt de coronacrisis niet. De civiele veiligheid bouwt er in ijltempo een groot veldhospitaal, ziekenhuisdirecteurs smeken in video's om hulp en legertrucks voeren doden af omdat de crematoria niet meer kunnen volgen. De omgeving van de Italiaanse stad is één van de hardst getroffen regio's in Europa. Covid-19 is de ziekenhuizen en rusthuizen geïnfiltreerd en klauwt snel om zich heen.

20 maart