Tiental doden en vijftigtal vermisten na aardverschuiving in India

‘Napalm­meis­je’ ondergaat laatste huidbehan­de­ling na 50 jaar: “Nu ben ik niet langer een slachtof­fer van de oorlog”

Phan Thi Kim Phuc wordt ook wel het ‘napalmmeisje’ genoemd. De vrouw is de centrale figuur op een van de meest iconische foto’s uit de wereldgeschiedenis. Phuc was amper 9 jaar oud toen ze op 8 juni 1972 door fotograaf Nick Ut in beeld werd gebracht, nadat de Amerikanen het Zuid-Vietnamese dorpje Trảng Bàng met napalm hadden bestookt. Phuc, die ondertussen 59 jaar oud is, reist al een tijdje regelmatig naar Miami, in de Amerikaanse staat Florida, om de ernstige brandwonden op haar bovenlichaam te laten laseren. Deze week onderging ze daar haar allerlaatste huidbehandeling.

