Tienjarige jongen schiet broer van twaalf dood

Ook derde dader (70) in grootste Amerikaan­se ontvoe­rings­zaak ooit kan nu vrijkomen: hij kidnapte 26 kinderen in 1976 en begroef ze levend, maar ze konden ontsnappen

Het was de grootste ontvoeringszaak in de VS ooit. Op 15 juli 1976 hielden drie kompanen een schoolbus staande in Chowchilla in Californië. Ze ontvoerden 26 kinderen en de buschauffeur. De slachtoffers werden in een verhuiswagen gestoken en levend begraven. Twee van de drie daders, die allen 27 keer levenslang kregen, zijn intussen vervroegd vrijgekomen. Ook de derde, de 70-jarige Frederick Woods, kreeg nu een positief advies voor zijn vervroegde vrijlating.

30 maart