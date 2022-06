Tienermeisjes betast, toeristen lastiggevallen en rellen: ophef na strandfuif aan Gardameer

Tienermeisjes aangerand

Maar ook op de trein liep het fout. Een vijf tot tiental tienermeisjes had de pech om op dezelfde trein te zitten als honderden door de politie opgejaagde jongeren. “Ze sloten ons in en begonnen ons te betasten. We konden niet ontsnappen. Ondertussen riepen ze ‘we willen hier geen Italianen’.”

Nieuw feest in Rimini

Ondertussen houden ze in Italië hun hart vast, want er is een nieuw feestje gepland in de provincie Rimini. “Peschiera was nog maar het begin, in Riccione gaan we echt los”, klinkt het in een nieuwe oproep op TikTok waarbij het beeld is opgefleurd met een Marokkaanse vlag.