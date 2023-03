Tienermeisje dringt school binnen in Amerikaanse Nashville en schiet zes mensen dood, waaronder drie kinderen

Chaos en protesten in Israël na ontslag defensiemi­nis­ter: Netanyahu roept volk op zich “verant­woor­de­lijk te gedragen”

In heel Israël zijn zondagavond massale protesten uitgebroken nadat de premier Benjamin Netanyahu zijn minister van Defensie de laan had uitgestuurd. Yoav Gallant had zaterdagavond in een televisietoespraak opgeroepen tot een pauze van een maand in de omstreden justitiehervorming van de regering, waarop Netanyahu hem prompt ontsloeg. De premier zou de controversiële justitiële hervormingen nu stopzetten, nadat de president Isaac Herzog de regering daartoe opriep vanmorgen.